Воронежская область попала в «оранжевую» зону погодной опасности из-за снегопада

о непогоде предупредил Гидрометцентр России Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Воронежская область оказалась в «оранжевой» зоне погодной опасности из-за сильного снега. Осадки ожидаются во всех районах региона. Информация об этом появилась на прогностической карте Гидрометцентра России. Предупреждение будет действовать в пятницу, 9 декабря.

По данным местных синоптиков, количество осадков составит 8 мм. При этом будет дуть сильный ветер, с порывами до 19 метров в секунду. Уже в субботу, 10 декабря, в регион придет оттепель. Температура воздуха повысится до нуля, а снег сменится дождем.