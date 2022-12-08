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НовостиПроисшествия8 декабря 2022 12:26

В Воронежском области в частном доме полицейские нашли 2 кг марихуаны

Под подозрение попал 44-летний мужчина
Мария Щербакова
Вещество хранилось в полимерных пакетах

Вещество хранилось в полимерных пакетах

Фото: ГУ МВД России по Воронежской области.

В Таловском районе в частном доме полицейские обнаружили около 2 кг марихуаны. Задержан хозяин дома, 44-летний местный житель. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области в четверг, 8 декабря.

Обыск провели в присутствии понятых в частном домовладении на улице Садовая в поселке Новотроицком. Наркотик обнаружили в хозпостройке во дворе. Измельченное вещество хранилось в нескольких полимерных пакетах.

В отделе полиции подозреваемый во всем сознался. В ведомстве отметили, что ранее он судим не был.