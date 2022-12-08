В Воронежском области в частном доме полицейские нашли 2 кг марихуаны

Вещество хранилось в полимерных пакетах Фото: ГУ МВД России по Воронежской области.

В Таловском районе в частном доме полицейские обнаружили около 2 кг марихуаны. Задержан хозяин дома, 44-летний местный житель. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области в четверг, 8 декабря.

Обыск провели в присутствии понятых в частном домовладении на улице Садовая в поселке Новотроицком. Наркотик обнаружили в хозпостройке во дворе. Измельченное вещество хранилось в нескольких полимерных пакетах.

В отделе полиции подозреваемый во всем сознался. В ведомстве отметили, что ранее он судим не был.