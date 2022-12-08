МЧСовцы объяснили воронежцам, почему не спасают котиков

Фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП»

Руководитель ГУ МЧС по Воронежской области Александр Кошель в рамках прямого эфира в паблике воронежского правительства в соцсети ответил на вопрос горожан о том, почему спасатели отказываются вызволять залезших на деревья котов и других попавших в беду животных. По словам руководителя ведомства, это мнение не соответствует действительности:

- Скажу так: мы не занимаемся этим специально. Наша первостепенная задача – спасение людей. Для того, чтобы снять с дерева кота, необходимо привлекать спецтехнику – вышку или автокран. Пока мы будем заниматься спасением животного, в другом месте может возникнуть пожар и для спасения людей потребуется эта техника. Даже если сразу вызвать ее с задания, на то, чтобы сложить лестницу, потребуется время. А где-то может погибнуть человек.

Александр Кошель напомнил, что по закону на прибытие техники к месту пожара в городе отводится 10 минут, в селе – до 20 минут.

Для вызова помощи попавшим в беду животным, по словам руководителя ГУ МЧС по региону, лучше воспользоваться службой 112.