В Воронежской области на треть сократилась смертность на водоемах

Фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП»

Руководитель ГУ МЧС по Воронежской области Александр Кошель в прямом эфире на странице группы регионального правительства в соцсетях рассказал, что минувшим летом в регионе зарегистрировали снижение количества погибших на водоемах. С чем это связано? Назвать какую-то конкретную причину в ведомстве затруднились. Скорее всего, на статистику повлиял комплекс факторов, в том числе профилактические мероприятия, сознательность людей и погода. Минувшее лето было не таким жарким, что повлияло на количество отдыхающих у водоемов.

Среди причин гибели людей на реках и озерах в области первое место, как и раньше, занимают купание в нетрезвом виде и пренебрежение техникой безопасности.