Коммунальная техника вышла на уборку воронежских улиц перед снегопадом

Фото управы Ленинского района Фото: Предоставлено

Утром в Воронеже пошел небольшой снег, который, по прогнозам синоптиков, в течение дня, ночи и последующих суток будет усиливаться. Для предотвращения образования на дорогах наката еще в ночную смену на улицы вышли пескоразбрасыватели. Они в первую очередь обработали пескосоляной смесью наиболее опасные места.

Работа коммунальной техники на магистралях и тротуарах продолжается и в течение дня, работники ручной уборки обрабатывают подходы к пешеходным переходам и подметают тротуары. Уборка улиц находится на личном контроле руководителей районных управ.

Так, в дневную смену 8 декабря на улицах Ленинского района для уборки задействовано 27 единиц специализированной техники, шесть единиц малой механизации с ручным управлением (три щетки и три ротора), а также 71 рабочий. Уборку снега проводят на площади Ленина, улицах Кирова, 20-летия Октября, на виадуке по улице 9 Января.

На очистке, посыпке остановок, пешеходных переходов по улицам Острогожская, Краснознаменная, Матросова и на закрепленных участках заняты 33 дворника.

Напомним, в этом году при поддержке губернатора Александра Гусева для нужд районных комбинатов благоустройства в Воронеже приобрели больше 60 единиц снегоуборочной техники. На эти цели из бюджета направили около 465 миллионов рублей. Сейчас парк спецтехники в Воронеже насчитывает более 300 единиц.