В "Никитинке" воронежцам сыграет оркестр

11 декабря в «Никитинке» пройдет концерт «Могучее сообщество оркестра». Выступит Русский сводный оркестр «Гармония» Воронежского педуниверситета и преподавателей Детской школы искусств №5 имени Романова. Идея создания оркестра русских народных инструментов, в котором студенты могли бы приобретать столь необходимый им исполнительский опыт, принадлежала преподавателю ВГПУ Александру Рыженкову, который в совершенстве владеет искусством аранжировки. Коллектив стал лауреатом и обладателем Гран-при всероссийских и международных конкурсов.

В программе концерта: арии и дуэты из опер Моцарта, оперетт Кальмана и Дунаевского, романс «Соловей» Алябьева, песня «Поцелуй» Ардити, венгерский танец «Чардаш», «Вальс-мюзетт» Табандиса, «Травушка-муравушка» Цыганкова, русская народная песня «Возле речки, возле моста». Оркестр исполнит «Светлый праздник» Рахманинова, «Элегию» Новикова, вальс «Любовь моя, Россия» Богословской, «Кубинский танец» Тамарина, «Бега» из кинофильма «Кубанские казаки» Дунаевского, вальс из кинофильма «Зависть богов» Лебедева и другие произведения.

Концерт пройдет в музыкальной гостиной «Импровизация» (4-й этаж, лекционный зал) 11 декабря в 15.00, 12+