Сотни домов Воронежа останутся без света 9 декабря

Сотни жилых домов Ленинского, Левобережного, Коминтерновского и Советского районов останутся без электричества в пятницу, 9 декабря. «ТНС энерго» продолжает плановые отключения.

Помимо жилых домов без ресурса останется мини-рынок в Северном микрорайоне. Кроме того, работать не будут светофоры.

Электричества не будет с 8.00 до 17.00. В это время специалисты будут проводить модернизацию оборудования, а также оснащение объектов интеллектуальными приборами учета. Работы проводят с 5 декабря по 10 декабря. Полный список адресов можно найти здесь.