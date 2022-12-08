Воронежцам покажут монеты Петровской эпохи

10 декабря в филармонии ворнежцам покажут спектакль «О Петре, Воронеже и российском флоте». Постановка посвящена 350-летию Петра I. В основу спектакля легли исторические и фольклорные сведения о жизни великого реформатора, времени его пребывания Воронеже и периоде строительства российского флота в наших краях.

Специально к постановке в фойе первого этажа филармонии разместят тематическую экспозицию. Фотовыставка монет «Петра творенья» подготовлена к юбилею первого российского императора. Она знакомит с самыми значимыми событиями Петровской эпохи - освоением новых городов, денежной и образовательной реформами, созданием регулярной армии и военного флота.

- Уже больше 30 лет Банк России выпускает памятные монеты, посвященные Петру I. Среди них есть одна особенная для воронежцев - это «Гото Предестинация» - с изображением первого российского линейного корабля, который построили на воронежской верфи по проекту Петра. Ее отчеканили в золоте в 2010 году к 425-летию города. Монета открыла новую серию «История русского военно-морского флота», - рассказал заместитель управляющего воронежским отделением Банка России Сергей Чернышев.

Выставку можно увидеть в фойе филармонии 10 и 11 декабря.