Воронежцам опять разбросали в ящики липовые квитанции на техобслуживание газового оборудовния

Жителям многоквартирных домов в Северном районе в почтовые ящики разбросали квитанции на заключение договора о техническом обслуживании газового оборудования от некого ООО. Листовка сообщает о необходимости заключения такого договора и ответственности собственника за его отсутствие. В конце листка находится квитанция со счетом на оплату – более 600 рублей.

«Комсомолка» позвонила в «Межрегионгаз», чтобы выяснить, что это за квитанции. Там нам сообщили, что не имеют к ним никакого отношения, и скорее всего, это очередная попытка обмана людей, многие из которых уже имеют договоры на техобслуживание.

- Слесарь, за которым закреплен ваш адрес, в положенный срок, по истечении года, придет для перезаключения договора. Он же и осмотрит оборудование, - сообщили в «Межрегионгазе».