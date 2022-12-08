Воронежцам споют хиты из фильмов Эльдара Рязанова

11 декабря в клубе «Звезда Надежды» библиотеки имени Никитина пройдет киноконцерт. В отделе абонемента (пл. Ленина, 2, к. 104) в программе «Музыкальный киномир Эльдара Рязанова» прозвучат хиты из фильмов легендарного режиссера, которому в этом году исполнилось 95 лет. Кроме того, 2022 год стал юбилейным не только для Эльдара Рязанова, но и для его фильмов, многие из которых стали культовыми. Картине «Девушка без адреса» исполнилось 65 лет (1957), комедиям «Гусарская баллада» 60 лет (1962), «Служебный роман» - 45 лет (1977), «Вокзал для двоих» - 40 лет (1982), фильму «Забытая мелодия для флейты» 35 лет (1987)

В концерте, который проведет Татьяна Шешина, гости услышат песни из любимых кинофильмов в исполнении солистов вокальной студии «Вдохновение» Городского дворца культуры: Юрия Сулеина, Нины Немцевой, Ирины Цупко, Марии Шайдаковой, Виктора Буданова, в сопровождении концертмейстеров Татьяны Матвеевой и Виктора Буренкова.

Начало в 15.00, вход бесплатный, 16+