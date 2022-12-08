Воронеж
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Воронеж
-5°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество8 декабря 2022 10:30

Санитарные врачи нашли нарушения в столовых трех школ Воронежской области

В ситуации разбирается прокуратура
Мария Щербакова
Детей кормили недостаточно калорийными блюдами

Детей кормили недостаточно калорийными блюдами

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Руководство трех школ Подгоренского района привлекли к ответственности за нарушения при организации питания. Несоответствие санитарным требованиям выявил Роспотребнадзор. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства в четверг, 8 декабря.

Внеплановые проверки санитарные врачи проводили в октябре и ноябре 2022 года. Оказалось, что еда в столовых не соответствует калорийности, указанной в меню. Детей кормили меньшими порциями, чем положено. Как отметили в ведомстве, информацию об этом передали в прокуратуру.