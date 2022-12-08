Санитарные врачи нашли нарушения в столовых трех школ Воронежской области

Детей кормили недостаточно калорийными блюдами Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Руководство трех школ Подгоренского района привлекли к ответственности за нарушения при организации питания. Несоответствие санитарным требованиям выявил Роспотребнадзор. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства в четверг, 8 декабря.

Внеплановые проверки санитарные врачи проводили в октябре и ноябре 2022 года. Оказалось, что еда в столовых не соответствует калорийности, указанной в меню. Детей кормили меньшими порциями, чем положено. Как отметили в ведомстве, информацию об этом передали в прокуратуру.