Воронежцы могут отправить письмо Деду Морозу

Фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП»

В фойе культурно-досугового центра «Шинник» в Воронеже установят почтовый ящик для писем Деду Морозу. Любой желающий – ребенок или взрослый - сможет написать зимнему волшебнику свои поздравления и подарить себе положительные эмоции накануне Нового года. Не забудьте подписать и оставить свой номер телефона!

А 28 декабря в 18:00 на благотворительном концерте «Чудеса под Новый год» сам Дедушка Мороз наградит авторов самых оригинальных посланий.

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