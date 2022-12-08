Воронежские экологи установили более 300 солонцов для подкормки зайцев

Солонцы обеспечивают минеральную подкормку Фото: с сайта департамента природных ресурсов и экологии правительства Воронежской области.

В 2022 году в Воронежской области установили 344 солонца для зайца-русака. Конструкции обеспечивают животным минеральную подкормку. Это необходимо для поддержания численности зайцев. Об этом сообщили в департаменте экологии и природных ресурсов в четверг, 8 декабря.

Солонцы установили в общедоступных охотничьих угодиях Воробьевского, Новохоперского, Калачеевского и Таловского районов.

Конструкция представляет собой столбик из лиственного дерева с пластиковым цилиндром сверху. Туда маленькими комочками насыпают соль. Действие влаги приводит к тому, что соль растворяется и пропитывает стенки солонца. Кроме зайца такую подкормку используют косули, олени и лоси.