Воронеж
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Воронеж
-5°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество8 декабря 2022 9:52

Воронежские экологи установили более 300 солонцов для подкормки зайцев

Конструкции разместили в четырех районах области
Мария Щербакова
Солонцы обеспечивают минеральную подкормку

Солонцы обеспечивают минеральную подкормку

Фото: с сайта департамента природных ресурсов и экологии правительства Воронежской области.

В 2022 году в Воронежской области установили 344 солонца для зайца-русака. Конструкции обеспечивают животным минеральную подкормку. Это необходимо для поддержания численности зайцев. Об этом сообщили в департаменте экологии и природных ресурсов в четверг, 8 декабря.

Солонцы установили в общедоступных охотничьих угодиях Воробьевского, Новохоперского, Калачеевского и Таловского районов.

Конструкция представляет собой столбик из лиственного дерева с пластиковым цилиндром сверху. Туда маленькими комочками насыпают соль. Действие влаги приводит к тому, что соль растворяется и пропитывает стенки солонца. Кроме зайца такую подкормку используют косули, олени и лоси.