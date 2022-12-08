Воронежский хоккеист Провольнев включен в состав сборной России для участия в Кубке Первого канала

Владислав Провольнев. Фото со страницы Владислава Провольнева в VK.

Федерация хоккея России объявила состав на «Кубок Первого канала-2022». Тренерский штаб во главе с Алексеем Жамновым пригласил для участия в турнире воспитанника воронежского хоккея, а ныне защитника ЦСКА Владислава Провольнева.

В рамках Кубка россияне проведут два матча – 17 декабря с казахами (начало в 14:30), 18 декабря – с белорусами (начало в 14:30). В первый игровой день (15 декабря) между собой сыграют сборные Белоруссии и Казахстана (в 19:30). Кроме того, 16 декабря сборная России примет участие в первом международном турнире в формате «3 x 3». За трофей также поспорят команды Белоруссии, Казахстана и Китая.

Как ранее сообщал сайт vrn.kp.ru, в июне этого года Владислав Провольнев приезжал в Воронеж с Кубком Гагарина.