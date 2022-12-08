Коронавирус в Воронежской области на утро 8 декабря: 88 человек заболели, никто не умер

Число заболеваний коронавирусом за сутки уже стабильно ниже сотни. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Специалисты Роспотребнадзора сообщили о суточных заболеваниях коронавирусом. На утро четверга, 8 декабря, заболели еще 88 жителей Воронежской области, 40 из них попали в больницы. Это чуть больше, чем на начало дня 7 декабря – тогда заразились 85 человек, а госпитализированы были 25 из них. Всего же за время начала эпидемии заболели уже 469 320 жителей нашего региона.

Снова от последствий ковида никто не умер. Число жертв этой болезни осталось прежним – 8 594.

На этот раз за сутки было мало выздоровевших – всего 66. Для сравнения: на утро 7 декабря их было 121.