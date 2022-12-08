Воронежские спортсмены завоевали 13 медалей на международном турнире и Кубке России по тхэквондо

Поединки юных спортсменов на соревнованиях в Сербии были зрелищными. Фото: cspsk-vrn.ru

На международном турнире «Ex Yu Open 2022» по тхэквондо ВТФ, проходившем в Сербии, отлично выступили воронежцы. На их счету десять медалей, сообщили в региональном Центре спортивной подготовки сборных команд. В соревнованиях участвовали более 800 спортсменов из Сербии, России, Черногории, Боснии и Герцеговины, Словении и Македонии.

В разделе поединков (керуги) первые места в своих категориях заняли Кирилл Бейлин, Фаддей Кузнецов и Анна Крапивка. Вторым стал Матвей Кузнецов, а бронзу завоевали Глеб и Арсений Макаровы, Макар Воропаев и Никита Кальченко.

В разделе пхумсе (демонстрация базовой техники) победителем стал Арсений Макаров, а Глеб Макаров завоевал серебро. К тому же Арсения признали самым техничным участником среди всех возрастов на турнире в этой дисциплине, и он получил дополнительный приз.

Из Сербии домой наши спортсмены везут десять медалей, в том числе четыре золотые. Фото: cspsk-vrn.ru

А в городе Люберцы Московской области состоялся Кубок России среди студентов. В нем участвовали более 300 спортсменов из 17 вузов нашей страны. Воронежцы завоевали на турнире три медали.

В весовой категории до 54 кг третьим стал Матвей Добрынин. По окончании личных соревнований наши спортсмены завоевали еще две медали в командных соревнованиях. Девушки — Мария Петровская, Анастасия Панкова, Софья Диденко и Ирина Пономарева стали вторыми. А юноши — Степан Сафиулин, Иван Москалев, Иван Дорохов и Матвей Добрынин завоевали бронзу.

Воронежские студенты достойно выступили на Кубке России в Люберцах. Фото: cspsk-vrn.ru

Все спортсмены являются студентами Воронежской государственной академии спорта. К соревнованиям их подготовили тренеры: И.М. Ким, М.А. Бейлин, А. В. Попов, И. А. Зенищев, В. А. Бейлин, Р. В. Кузнецов, Д. И. Москалев, М.Г. Попова, С.С. Оплачко.