В Воронеже прошел круглый стол с предпринимателями «Беz формата»

Фото управы Ленинского района Фото: Предоставлено

В среду в управе Ленинского района состоялся межрегиональный круглый стол, организованный Союзом профессионалов индустрии красоты ремесленного театрального искусства «Платформа» совместно с управой.

Главной темой встречи стало обсуждение проблем и вопросов, касающихся бизнеса в условиях реального времени.

Обменяться практическим опытом, обсудить реальные возможности малого и среднего бизнеса в противодействии современным вызовам собрались предприниматели из Воронежа, Белгорода и Нового Уренгоя.

Директор аутсорсинговой компании «Бизнес-партнер», председатель гильдии парикмахеров Белгородской области Вадим Ерофеев выделил несколько принципов успешного развития бизнеса в современных непростых условиях, одним из главных обозначив непрерывное повышение компетенций всех участников процесса.

- Такие встречи считаем исключительно полезными для представителей бизнес-сообщества. В свою очередь готовы содействовать их проведению в дальнейшем. Современная информационно насыщенная жизнь требует совершенствования бизнес-процессов, методов управления и коммуникаций. Сейчас диджитализация становится повседневной даже в школе, - подчеркнул глава Ленинского района Сергей Ситников.