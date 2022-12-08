Воронежцы завоевали три медали на всероссийских соревнованиях по стрельбе, максимально приближенной к боевым условиям

Наши стрелки привезли домой три медали. Фото: cspsk-vrn.ru

В подмосковном городе Балашиха прошли всероссийские соревнования по практической стрельбе из пневматического пистолета (Action Air). За победу боролись 180 участников из 16 регионов России.

Цель практической стрельбы - усвоение и выработка приемов, наиболее полно отвечающих различным случаям применения огнестрельного оружия. Судьи оценивают не только ее точность, но и скорость. А также мощность применяемого оружия. Популярность этого вида спорта набирает обороты по всей стране.

- Воронежскую область на турнире представляли спортсмены стрелкового клуба «PROFGUN». Первое место в открытом классе среди суперюниоров занял Егор Кузнецов. Он также стал вторым в общем зачете. Еще одну медаль привезла домой Дарья Черных. Среди юниоров она стала третьей в стандартном классе, - рассказали в региональном Центре спортивной подготовки сборных команд.