На трассе под Воронежем легковушка врезалась в отбойник

Фото с сайта ГУ МВД по Воронежской области
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Около 10.40 на трассе «Дон» в Каширском районе 58-летний местный житель на автомобиле «Бид» не справился с управлением и врезался в металлическое ограждение дороги.
В результате аварии мужчина и его 64-летний пассажир, также местный житель, получили травмы. Скорая помощь доставила их в больницу.
По факту аварии полиция поводит проверку, устанавливает все обстоятельства и причины произошедшего.
По данным ГУ МВД, за минувшие сутки на дорогах региона зарегистрировали 98 ДТП, из них в Воронеже – 75.. В 5 ДТП травмы различной степени тяжести получили 7 человек.