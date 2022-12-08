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НовостиПроисшествия8 декабря 2022 7:38

На трассе под Воронежем легковушка врезалась в отбойник

Водитель и пассажир попали в больницу
Ирина КАЗАНИНА
Фото с сайта ГУ МВД по Воронежской области

Фото с сайта ГУ МВД по Воронежской области

Фото: Предоставлено

Около 10.40 на трассе «Дон» в Каширском районе 58-летний местный житель на автомобиле «Бид» не справился с управлением и врезался в металлическое ограждение дороги.

В результате аварии мужчина и его 64-летний пассажир, также местный житель, получили травмы. Скорая помощь доставила их в больницу.

По факту аварии полиция поводит проверку, устанавливает все обстоятельства и причины произошедшего.

По данным ГУ МВД, за минувшие сутки на дорогах региона зарегистрировали 98 ДТП, из них в Воронеже – 75.. В 5 ДТП травмы различной степени тяжести получили 7 человек.