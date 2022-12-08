Воронежские гимнастка Ангелина Мельникова завоевала шесть медалей на международном турнире в Москве

Виктория Листунова (слева), Ангелина Мельникова (в центре) и Елизавета Пулукчу (справа). Фото со страницы "Спортивная гимнастика - Сборная России" в VK.

XXVIII ежегодный турнир по спортивной гимнастике собрал более 80 сильнейших спортсменов, среди которых - олимпийские чемпионы Токио-2021.

У женщин лучшего результата добилась воронежская гимнастка Ангелина Мельникова. Наша спортсменка шесть раз понималась на пьедестал почета.

В личном многоборье она опередила москвичку Викторию Листунову. Третьей стала Елизавета Пулукчу из Белоруссии. Идентично выглядел пьедестал и в опорном прыжке: Мельникова, Листунова и Пулукчу.

А вот в упражнениях на бревне победила Мельникова, третьей также стала Пулукчу, а второй - Алена Глотова (Тульская область).

На разновысоких брусьях Мельникова финишировала второй, уступив первое место Листуновой, третьей стала Пулукчу. По аналогии спортсменки распределились и в вольных упражнениях.

Кроме того, еще две медали завоевали воронежские спортсменки в командном зачете. Ангелина Мельникова в паре с Елизаветой Малыгиной стали вторыми, а наша Яна Ворона, выступавшая за «Динамо-Москва» со столичной гимнасткой Дианой Кустовой, завоевала золото.