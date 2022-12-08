В Воронеж идут снегопад и метель

Фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП»

Долгожданные зимние осадки начнутся в Воронеже в четверг к вечеру. Интенсивность снегопада будет нарастать к ночи и днем в пятницу, 9 декабря, станет максимальной. По прогнозам количество осадков составит 8 мм. При этом будет дуть сильный ветер, с порывами до 19 метров в секунду. Велика вероятность возникновения снежных заносов.

Но затем, к выходным, в регион придет оттепель. Температура повысится до слабоплюсовых показателей, осадки из снежных перейдут в дождевые. Такая слякотная погода с температурой около нуля и периодическим мокрым снегом сохранится в Воронеже неделю.