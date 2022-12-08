Стали известны сроки зимних каникул в Воронеже

Каникулы продлятся 2 недели Фото: из архива «КП»

Мэрия рекомендовала воронежским школам уйти на каникулы с 26 декабря по 8 января. Но руководитель каждого учебного заведения вправе самостоятельно скорректировать сроки новогоднего отдыха. В частности, на них может отразиться эпидситуация – сейчас многие школьники болеют гриппом и ОРВИ.

Напомним, по данным горолского управления образования, на понедельник в городе на карантин были закрыты 325 классов в 70 школах. Это 5% от общего числа воронежских классов.

Решение о введении карантина принимает директор школы в том случае, когда в классе отсутствует 20 и более процентов учеников.