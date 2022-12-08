На нарушителей экологического законодательства в Воронежской области наложили штрафов на 748 миллионов

В 2022 году департамент природных ресурсов и экологии Воронежской области проверил 103 организации и компании, в том числе 58 проверок были внеплановыми совместно с полицией и 45 – совместно с органами прокуратуры. По результатам проверок на нарушителей наложили штрафов на общую сумму в 1 338 000 рублей. 18 компаниям и организациям выдали предписания о недопущении нарушений обязательных требований природоохранного законодательства.

За 2022 год департамент произвел шесть расчетов ущерба, на общую сумму более 748 миллиона рублей. Среди них два ущерба по незаконной добыче полезных ископаемых на общую сумму 21,5 миллиона и 4 ущерба, нанесенные почвам на общую сумму 726 миллионов.

Основными выявленными нарушениями стали нарушения при обращении с отходами, при пользовании недрами, а также неподача заявки на постановку на государственный учет объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду.