Под Воронежем мужчина по хитрой схеме обчищал и гипермаркет, и своих работодателей

Новоусманские полицейские завершили расследование уголовного дела в отношении 34-летнего местного жителя, уроженца Калача. Его обвиняют в совершении четырех хищений имущества путем обмана и злоупотребления доверием.

В ходе следствия установили, что ранее неоднократно судимый за кражи мужчина работал в сфере строительства и отделочных работ у частников. Ему неоднократно приходилось посещать известный в Воронеже гипермаркет, закупая стройматериалы.

Предоставив для отчетности кассовые чеки своим работодателям, рецидивист оставлял их у себя. Зная о действующей услуге возврата стройматериалов в магазине, он разработал нехитрую схему. В мае-июле 2022 года мужчина в гипермаркете незаметно похищал материалы, отпускаемые по длине либо по весу и не имеющие магнитной защиты. А затем заходил с похищенными вещами вновь и просил сотрудников магазина оформить возврат денег по кассовым чекам.

Благодаря бдительности сотрудника службы безопасности магазина, обратившего внимание на подозрительного клиента, вора разоблачили. Затем полицейские раскрыли еще три факта мошеннических действий рецидивиста. До разоблачения ему удалось «вернуть» кабели, крепежи, шурупы, болты и другие материалы на общую сумму 93 000 рублей.

- Рассматривать уголовное дело будут в Новоусманском районном суде. За преступление, подпадающее под часть 1 статьи 159 УК РФ «Мошенничество», ему грозит до двух лет лишения свободы, - сообщили в региональном ГУ МВД.