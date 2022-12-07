В Воронеже начали монтировать новогоднюю елку, стоящую 15 млн рублей

Новую елку уже привезли, скоро ее установят. Фото: с сайта мэрии Воронежа.

На площади Ленина начали работы по монтажу «свежей» новогодней елки. Она заменит старое искусственное дерево, которое использовали с 2016 года. После проверки ее конструкции специалисты-электрики выяснили, что она стала небезопасной – повреждены электрические провода, элементы обнарядки.

На покупку новой елки потратили около 15 миллионов. Она сделана в России в Коломне. Высота новой елки - 21 метр. Весит она больше пяти тысяч килограммов. Установят елку на подиум с новым дизайном, состоящий из одинаковых секций, скрепленных между собой. Закреплена новогодняя красавица будет с помощью бетонных пригрузов весом более 20 тонн.

По словам представителя фирмы-подрядчика Бориса Чубура, наверху главной елки Воронежа разместят вензель Петра I. Он выполнен из композитного листа толщиной три миллиметра, внутри каркас из алюминиевого профиля, а снаружи – влагостойкая светодиодная лента.

В этом году на новогодней елке появятся почти 1,5 тысячи шаров, бус и световых изделий, а также гирлянда из 23 тысяч диодов длиной 329 метров. Все эти элементы украшения сделаны из ударопрочных материалов, которые сохраняют свою форму и яркость независимо от капризов погоды.

Начали украшать и остальную часть площади. Четыре дня назад туда начали доставлять элементы, которые необходимы для дальнейшей установки новогодних конструкций. Это 350 тумб-подставок, бетонные конусообразные основания, деревянные пьедесталы.

Рабочие приступили к монтажу и других новогодних конструкций. Фото: с сайта мэрии Воронежа.

– Уже приступили к монтажу 28 осветительных опор с чашами «Корабли», которые расположатся вокруг главной ели и станут завершением огромного 60-ти метрового в диаметре шатра. Опоры устанавливают на основание, которое весит три тонны. Для безопасности посетителей площади конструкции будут жестко закреплены дополнительными пригрузами, которые весят еще 80 тонн. Они изготовлены на заводе железобетонных конструкций. Затем рабочие смонтируют столб длиной шесть метров, а уже сверху декорируют их алюминиевыми чашами кораблей, которые также сварены мастерами из Воронежа. Мы очень долго искали людей, которые могут работать с этим сложным материалом. Благодаря тому, что в нашем городе есть производство самолетов ИЛ-96, мы смогли найти здесь специалистов, которые создали эти формы, – рассказал Борис Чубур.

После завершения установки опор будут проведены пуско-наладочные работы под контролем городских электриков.

Всего до 25 декабря на площади Ленина появятся более 400 различных конструкций.

- Сейчас монтаж идет в графике, каждый день на площади Ленина работают восемь бригад, - заявил Борис Чубур.

Кроме того, рабочие приступили к монтажу аттракциона «Русская горка», который начнет свою работу с момента открытия площади Ленина, после 25 декабря. Посетители смогут на своих тюбингах и ледянках прокатиться с 22-метрового спуска без угрозы для жизни. Подняться туда можно будет по антискользящим лестницам. На изготовление, установку и дальнейший демонтаж горки потратили более трех миллионов рублей.

Все аттракционы будут иметь сертификаты безопасности. На площади Ленина в этом году появятся 15 конструкций. Три из них – это качели-лодочки. Каждая из них будет рассчитана на двоих человек. Подрядчик также установит четырехметровую аркаду с 12 подвесными качелями.