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НовостиПроисшествия7 декабря 2022 15:50

В Воронежской области извращенец получил 14 лет за сексуальное насилие над 13-летней девочкой

Ранее он был судим за убийство
Юрий КОЗЛОВ

В Грибановском районе вынесли приговор 63-летнему местному жителю. Его судили по п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ «Иные действия сексуального характера с применением насилия, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста»

В суде установили, что днем 7 января 2022 года пьяный мужчина в своем доме в деревне Красовка Грибановского района напал на 13-летнюю девочку, которая пришла в гости поздравить его с праздником Рождества. Пенсионер надругался над ней, применив физическую силу. Девочка рассказала об этом матери, которая обратилась с заявлением в правоохранительные органы.

- В ходе следствия мужчина, ранее судимый за убийство, не признал свою вину. Однако ее доказывали показания свидетелей, результаты проведенных экспертиз, протоколы осмотров и выемок, иные материалы уголовного дела. В итоге рецидивиста осудили на 14 лет колонии строгого режима. После освобождения его свобода еще на год будет ограничена, - рассказали в региональном управлении Следственного комитета.