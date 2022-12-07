В воронежский «Червленый яр» привезли муфлона

фото Воронежского зоопарка

На днях пополнилась коллекция Воронежского зоопарка. В зоопитомник «Червленый Яр» из Ростовского зоопарка привезли молодого самца европейского муфлона. Дикого барашка зовут Денис. Пока самец оживает загон и находится на карантине.

Сотрудники зоопарка рассчитывают на получение потомства: на территории «Червленого Яра» проживают две самки муфлона.

Муфлоны являются родственниками и прародителями домашних овец и баранов. Главной особенностью самцов муфлонов являются массивные рога, закрученные вовнутрь. Они являются признаком социального статуса среди баранов. Длина рогов в среднем достигает 65 см, в отдельных случаях 80 см. У Дениса рога пока не отросли.