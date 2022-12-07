На раскопках под Воронежем нашли средневековый горшок и древний строительный комплекс

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Много интересных исторических находок обнаружили осенью в Семилуках при раскопках. Работы проводили в связи с предстоящим благоустройством парка «Юбилейный». Специалисты Центра охранных археологических исследований раскопали более 8 тыс. кв.м. на «Семилукском городище», которое является объектом культурного наследия федерального значения.

Археологи обнаружили артефакты, относящиеся к разным историческим эпохам и считают перспективным дальнейшее изучение памятника «Семилукское (многослойное) городище».

Самыми древними - эпохи бронзы - являются обломки лепной керамической посуды и кремневые орудия труда. К скифской эпохе принадлежат фрагменты глиняных лепных сосудов и части античной круговой амфоры. Обломок древнерусского стеклянного браслета, целый горшочек и черепки относят к средневековью.

- Также на территории раскопа обнаружили древний строительный комплекс. Он представляет собой углубленный на 0,44 м котлован прямоугольных очертаний, размерами 3,6×1,5 м. Внутри этого периметра имеются следы воздействия огня и куски глиняной обмазки. Иных находок в сооружении не встречено, что затрудняет его датировку, - сообщили в управлении по охране объектов культурного наследия Воронежской области.

СПРАВКА

Семилукское городище расположено на мысе правого берега реки Дон в черте Семилук. Поселение появилось во II веке до н. э. Первыми здесь обосновались скотоводы и пастухи. Городище известно в научных кругах с середины 1920-х годов. Памятник исследовался археологическими экспедициями с 1984 по 1993 годы. По итогам археологических экспедиций получены уникальные в научном плане материалы бронзового и раннего периода железного веков (первая половина II тыс. до н.э. и IV-III вв. до н.э.), а также древнерусского времени (XII-XIII вв.).