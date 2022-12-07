В Воронеже возбудили уголовное дело на пьяного водителя «Ниссана», устроившего смертельное ДТП

Дорога после аварии. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

Воронежские полицейские возбудили уголовное дело по поводу ДТП на улице 20-летия Октября, завершившегося смертью одного из водителей. 40-летний предполагаемый виновник аварии будет отвечать по части 4 статьи 26 УК РФ. Она карает за нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное водителем, находящимся в состоянии опьянения.

Напомним, 5 декабря в 21.20 40-летний мужчина, будучи пьяным, рулил «Ниссаном-Кашкай». Он ехал по улице 20-летия Октября, со стороны Кирова в направлении улицы Веры Фигнер. Водитель потерял контроль над машиной и вылетел на встречную полосу. Там он врезался в «десятку», которой управлял 22-летний мужчина. После удара «Ладу» отбросило на ехавший рядом «Митсубиси L 200», которым рулил 28-летний местный житель. Водитель «десятки» попал в больницу и вскоре умер.

- Устроившего аварию мужчину задержали, решается вопрос об избрании в ему меры пресечения. Ему грозит от 5 до 12 лет лишения свободы, - сообщили в региональном ГУ МВД.