Архивариуса Воронежского театра драмы имени Кольцова отметил Президент

Архивариусу Воронежского театра драмы Николаю Тимофееву объявил благодарность Президент Российской Федерации. Распоряжение о награде Владимир Путин подписал 6 декабря.

Николай Тимофеев работает в Кольцовском 35 лет. Он создал музей театра, где в фотографиях и других экспонатах представлена его история с 1780-х годов и до нашего времени. Выпустил шесть книг, посвященных истории театра, а также творчеству известных воронежцев - Бунина, Кольцова, Никитина, Эртеля.

Является членом секции театральной критики при Воронежской организации Союза театральных деятелей РФ. Популяризирует творчество известных поэтов, писателей, режиссеров.