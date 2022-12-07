В Воронеже отменили приговор за мошенничество на 11 миллионов бывшему депутату облдумы Сергею Почивалову

Cергей Почивалов все же может не отделаться одним только штрафом. Фото: с сайта voronezh.er.ru

В Воронежском областном суде рассмотрели апелляцию на приговор экс-депутату региональной Думы Сергею Почивалову и бизнесмену Александру Чубу. Их дело отправили на новое рассмотрение в Ленинском районном суде.

Напомним, в феврале 2021 года на бывшего депутата и предпринимателя возбудили уголовное дело. По данным следствия, они организовали поставки комбинатам благоустройства Железнодорожного, Левобережного, Коминтерновского и Центрального районов некондиционного песка. То есть, не высокого качества, а нарытого в ближайших карьерах. Компания Почивалова заключала контракты с коммунальщиками, а фирма Чуба занималась перевозками. В результате городскому бюджету был причинен ущерб в 11 млн рублей. Махинации обнаружили в ходе проверки ФСБ.

В июле Почивалову и Чубу огласили приговор, который сразу показался поразительно мягким. Экс-депутат отделался штрафом в 750 тысяч рублей, а его коллега и вовсе должен был заплатить всего 250 тысяч.