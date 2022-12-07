В Воронежской области мужчина зарезал собутыльника из-за телепередачи

Фото - СУ СКР по Воронежской области

Трагедия разыгралась в поселке Красноармейский города Эртиль. Вечером 2 декабря в столовой местного общежития компания распивала спиртное. Спор разгорелся двумя участниками застолья из-за просмотра телевизионной передачи.

Как сообщила в Следственном управлении СКР по Воронежской области, в ходе ссоры 58-летний ростовчанин ударил 43-летнего оппонента кухонным ножом в область груди. Пострадавшего госпитализировали, но медики не смогли спасти ему жизнь. По предварительным выводам судебно-медицинского эксперта, смерть наступила в результате проникающего ранения грудной клетки.

Следователи возбудили уголовное дело по ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство). Житель Ростовской области был заключен под стражу. На допросе он в содеянном сознался. Ранее мужчина привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления. Расследование уголовного дела продолжается.