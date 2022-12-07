Ушел из жизни Почетный гражданин Воронежа Виктор Коновальчук

На 87-м году жизни скончался Почетный гражданин Воронежа Виктор Коновальчук. Сообщил печальную весть и выразил соболезнования семье и близким мэр Вадим Кстенин 7 декабря. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

Градоначальник напомнил воронежцам о славном трудовом пути Виктора Ульяновича - от мастера стройтреста до президента ОАО «Воронежстрой-холдинг». За свои заслуги он был удостоен званий - Почетный строитель России, Заслуженный строитель России.

Под его руководством ОАО «Воронежстрой-холдинг» заняло передовое место в системе строительных организаций России. Предприятие успешно работало с иностранными компаниями. Силами его специалистов построены объекты самого разного назначения. Среди них - Воронежское водохранилище, Россошанский химзавод, Павловский ГОК, Хохольский и Калачеевский сахарные заводы, трикотажная фабрика в Борисоглебске, практически все объекты водоснабжения. В столице Черноземья возводились жилые объекты в Юго-западном, Северо-восточном, Северном районах и Березовой роще, цирк, Дом быта, Дом актера, кинотеатр «Пролетарий», медицинский диагностический центр, областная больница и ряд других медицинских, детских и школьных учреждений. Участвовало ОАО «Воронежстрой-холдинг» в реконструкции мощных заводов: СК им. Кирова, Шинный, Горнообогатительного оборудования, ТМП, им. Коминтерна, «Электросигнал», «Сельмаш» и др.

- Мы высоко ценим его весомый вклад в развитие строительной отрасли региона, а наш город многие годы прирастал плодами созидательного труда Виктора Ульяновича – замечательными объектами социальной и культурной сферы, промышленной и хозяйственной инфраструктуры. Он был не только высококлассным специалистом, но и внимательным руководителем, наставником, пользовавшимся огромным уважением и авторитетом, - тепло сказал мэр.

Заслуги Коновальчука оценили и горожане. Они подержали присвоение ему звания Почетного гражданина Воронежа.

- Память о Викторе Ульяновиче Коновальчуке останется в наших сердцах. Выражаю искренние соболезнования семье и близким покойного, - заключил мэр.