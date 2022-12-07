Благоустройство Северного леса тормозит отсутствие нового Генплана

Фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП»

В департаменте природных ресурсов и экологии рассказали о нынешнем положении дел с благоустройством «Северного леса». Напомним, сегодня этот участок имеет статус памятника природы областного значения. Однако некоторые ранее распроданные участки леса до сих пор находятся в собственности. И это мешает полномасштабному благоустройству.

В рамках инициированного губернатором стратегического проекта по созданию на базе «Северного леса» городского парка на сегодня уже провели часть мероприятий: изменили категорию природного парка «Северный лес» в категорию памятник природы и разработали концепцию развития территории.

На следующем этапе предстоит изъять из частной собственности оставшиеся участки.

- Однако выполнить эти процедуры невозможно, поскольку компенсационная территория по ул. Ростовской до сих пор не включена в границы городского округа город Воронеж в составе Генплана на 2021-2041 годы, - сообщили в департаменте природных ресурсов и экологии области.

Продолжить изъятие участков возможно лишь после того, как мэрия утвердит Генплан города. На сегодняшний день администрация готовит документ к утверждению.