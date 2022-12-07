В Воронежской области «Лада» врезалась в забор: водитель ранен

"Лада" после аварии. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

Во вторник, 6 декабря, в 19.50 в селе Добрино Лискинского района на улице Чкалова 64-летний местный житель, руливший автомобилем ВАЗ-21124, потерял контроль над машиной. Вероятнее всего, он не рассчитал скорость на скользкой дороге. В результате «Лада» врезалась в забор дома.

- Водитель в аварии получил травмы. Вскоре приехала скорая. Врачи осмотрели мужчину и приняли решение отвезти его в больницу. Полицейские продолжают выяснять все обстоятельства этой аварии, - рассказали в пресс-службе регионального ГУ МВД