В Воронежской области подали в отставку семь судей

14 декабря оформят существенные изменения в кадровом составе судов Воронежской области. Фото: с сайта прокуратуры Воронежской области

Опубликована предварительная повестка заседания квалификационной коллегии судей (ККС) Воронежской области, которое состоится 14 декабря. На ней будут рассматривать заявления об отставке семи служителей Фемиды.

Двое из них работают в Воронеже. Валентина Шишкина намеревается уйти с поста судьи Арбитражного суда с 1 февраля 2023 года. С 16 января 2023 года хочет прекратить свои полномочия судья Советского районного суда Магомед Салигов. Напомним, недавно не смогла обжаловать решение об своей отставке его бывшая коллега Наталья Ильченко.

Кроме того, с 1 марта 2023 года собираются покинуть свои посты еще три судьи: Борисоглебского городского суда Николай Каратаев, Панинского райсуда Вячеслав Негода и Россошанского райсуда Наталья Гончаренко. Ровно до конца 2022 года намеревается доработать судья Лискинского райсуда Марина Спицына. В очередной раз рассмотрят заявление об отставке судьи Таловского райсуда Игоря Марухина.

Также на заседании 14 декабря рассмотрят заявление Галины Петриной о пересмотре по вновь открывшимся обстоятельствам решения о досрочном прекращении ее полномочий как судьи Рамонского районного суда. А также о лишении ее третьего квалификационного класса.