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НовостиОбщество7 декабря 2022 12:06

В Воронеже у Музея-диорамы в течение семи часов будет запрещена парковка

В этом время на Аллее Героев проведут церемонию возложения цветов и венков
Евгения ФРОЛОВА
Аллея героев. Фото мэрии Воронежа

Аллея героев. Фото мэрии Воронежа

Власти Воронежа предупредили о запрете на парковку автотранспорта на 7 часов на участке Ленинского проспекта возле Музея-диорамы. Ограничения будут действовать в пятницу, 9 декабря. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.

Схема мэрии Воронежа

Схема мэрии Воронежа

Фото: Предоставлено "КП"

Парковаться нельзя будет с 07.00 до 14.00. В этом время на Аллее Героев проведут церемонию возложения цветов и венков в связи с Днем героев Отечества.

Остановка автотранспорта будет запрещена от дома №90 до дома № 96Б и от дома № 95Б до дома № 91 по Ленинскому проспекту.