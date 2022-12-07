В Центральном парке Воронежа завершили основные работы по дополнительному благоустройству

Фото - мэрия Воронежа

В Воронеже завершили реновацию Центрального парка, которая началась в октябре. Ранее власти города отмечали, что здесь назрело давно и дополнительное благоустройство, и создание новых объектов.

Фото - мэрия Воронежа Фото: Предоставлено "КП"

Несмотря на то, что основная часть работ проводилась осенью, их выполнили в полном объеме и в срок. Об этом мэр Вадим Кстенин сообщил в своем телеграм-канале 7 декабря.

Фото - мэрия Воронежа

Теперь в Центральном парке появилась востребованная площадка для выгула собак, новая пешеходная дорожка, создана дополнительная система автополива.

- Проведено и дополнительное озеленение. Обновлены многие элементы инфраструктуры: система подсветки входной группы, водоотводные лотки на тротуарах, две контейнерные площадки. Продолжаются работы по ремонту туалета и совершенствованию системы видеонаблюдения, чтобы посетителям в парке было и комфортнее, и безопаснее, - поделился мэр Воронежа.

Всего на эти цели затратили около 30 млн рублей. Средства удалось направить при поддержке областного правительства.

В городском управлении экологии добавили, что благодаря проведенным работам парк и в зимний сезон будет привлекательным для посетителей. Например, сейчас на парковке центрального парка департаментом физической культуры и спорта Воронежской области ведется монтаж бесплатных катков. Планируется, что они начнут свою работу уже 26 декабря.