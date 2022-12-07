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НовостиОбщество7 декабря 2022 11:39

В пяти районах Воронежской области выявили незаконные свалки мусора

Ликвидация очагов захламления ложится на плечи местных администраций
Ирина КАЗАНИНА
Зачастую свалки возвращаются на освобожденные места

Зачастую свалки возвращаются на освобожденные места

Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

В 2019 году в Воронежской области разработали дорожную карту по рекультивации несанкционированных свалок площадью менее 2 га в период с 2020 по 2023 годы. В этом году, по данным департамента природных ресурсов и экологии сотрудники ведомства выезжали на обследование свалок в Борисоглебск, Грибановский, Острогожский, Репьевский, Терновский, Новохоперский и Поворинский районы. Проверки показали, что часть свалок полностью не ликвидированы, а на их месте снова складируют отходы.

Кроме того, за последние три года в области обнаружили новые адреса захламления - в Павловском, Острогожском, Семилукском, Новоусманском и Каширском районах. Об обнаруженных незаконных свалках в департамент докладывает и региональный оператор по обращению с отходами.

- При выявлении фактов несанкционированного складирования отходов эту информацию передают в местные администрации для уборки мусора, - сообщили в департаменте природных ресурсов и экологии региона. - Понесенные убытки взыскиваются с собственника земельного участка.