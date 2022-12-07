В пяти районах Воронежской области выявили незаконные свалки мусора

Зачастую свалки возвращаются на освобожденные места Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

В 2019 году в Воронежской области разработали дорожную карту по рекультивации несанкционированных свалок площадью менее 2 га в период с 2020 по 2023 годы. В этом году, по данным департамента природных ресурсов и экологии сотрудники ведомства выезжали на обследование свалок в Борисоглебск, Грибановский, Острогожский, Репьевский, Терновский, Новохоперский и Поворинский районы. Проверки показали, что часть свалок полностью не ликвидированы, а на их месте снова складируют отходы.

Кроме того, за последние три года в области обнаружили новые адреса захламления - в Павловском, Острогожском, Семилукском, Новоусманском и Каширском районах. Об обнаруженных незаконных свалках в департамент докладывает и региональный оператор по обращению с отходами.

- При выявлении фактов несанкционированного складирования отходов эту информацию передают в местные администрации для уборки мусора, - сообщили в департаменте природных ресурсов и экологии региона. - Понесенные убытки взыскиваются с собственника земельного участка.