Владельцы 80 незаконных участков вдоль воронежской реки оспаривают решение суда об изъятии

Фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП»

В январе этого года департамент природных ресурсов и экологии сообщил о 80 незаконных участках, обнаруженных у береговой линии реки Усмань на территории Железнодорожного района Воронежа и Новоусманского района Воронежской области.

Как сообщили в департаменте, размещение частных участков вдоль реки – грубое нарушение Водного кодекса России. Полоса шириной 20 метров вдоль водного объекта предназначена для общего пользования. Кроме того, согласно Земельному кодексу запрещена приватизация береговой полосы в границах территорий общего пользования.

По иску департамента Новоусманский районный суд и Воронежский областной суд вынесли решения об изъятии земельных участков из частной собственности в пользу РФ. Однако собственники не намерены сдаваться и сейчас обжалуют решения в первом кассационном суде общей юрисдикции, сообщили в департаменте.