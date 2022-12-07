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НовостиОбщество7 декабря 2022 11:06

В Воронежской области на сутки ввели желтый уровень погодной опасности из-за сильного ветра

Евгения ФРОЛОВА
Фото из архива КП

Фото из архива КП

Фото: Из архива "КП".

В Воронежской области помимо морозов усилится еще и ветер. Желтый уровень погодной опасности из-за мощных порывов ввели на территории региона. Об этом свидетельствует информация на прогностической карте предупреждений для Центрального федерального округа.

По прогнозу синоптиков, данное атмосферное явление ожидается местами с 18.00 среды, 7 декабря и продлится сутки - до 18.00 четверга, 8 декабря. Порывы ветра будут достигать до 15 м/с.

Ранее еще на 12 часов продлили оранжевый уровень погодной опасности из-за аномальных морозов – до 18.00 четверга, 8 декабря.