В Воронежской области на сутки ввели желтый уровень погодной опасности из-за сильного ветра

Фото из архива КП Фото: Из архива "КП".

В Воронежской области помимо морозов усилится еще и ветер. Желтый уровень погодной опасности из-за мощных порывов ввели на территории региона. Об этом свидетельствует информация на прогностической карте предупреждений для Центрального федерального округа.

По прогнозу синоптиков, данное атмосферное явление ожидается местами с 18.00 среды, 7 декабря и продлится сутки - до 18.00 четверга, 8 декабря. Порывы ветра будут достигать до 15 м/с.

Ранее еще на 12 часов продлили оранжевый уровень погодной опасности из-за аномальных морозов – до 18.00 четверга, 8 декабря.