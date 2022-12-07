Воронежский спортсмен завоевал серебро первенства России по кудо

Дмитрий Романов. Фото: cspsk-vrn.ru

В Москве завершилось первенство России по кудо. В нем участвовали 400 спортсменов из всех федеральных округов России. Воронежскую область представляли пять юных мастеров этого вида единоборств. Одному из них удалось подняться на пьедестал почета.

- Среди спортсменов 12-13 лет в абсолютной весовой категории серебро завоевал Дмитрий Романов. Еще два наших парня остановились в шаге от пьедестала. Дмитрий Карасев стал четвёртым в возрастной группе 12-13 лет, а Руслан Крылов среди спортсменов 14-15 лет, - сообщили в региональном Центре спортивной подготовки сборных команд.