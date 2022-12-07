В Воронежской области инспектор СИЗО ответит в суде за хищение автомата и угрозы девушке

Фото из архива КП

Следователи завершили расследование уголовного дела, фигурантом которого стал 24-летний бывший младший инспектор отдела охраны СИЗО в Борисоглебске. Молодой человек обвиняется в угрозе причинения тяжкого вреда здоровью девушке (ч.1 ст. 119 УК РФ) и хищении оружия (п. «в» ч.3 ст. 226 УК РФ). Дело передано в городской суд. Об этом рассказали в СУ СКР по региону 7 декабря.

ЧП произошло 13 мая 2022 года около 3 часов в Борисоглебске. Обвиняемый с табельным оружием самовольно покинул территорию следственного изолятора и заявился в квартиру к 18-летней знакомой. Там, приревновав возлюбленную, стал высказывать в ее адрес угрозы, демонстрируя оружие и дважды выстрелил в стену. Девушка воспринимала указанные действия, как реальную угрозу для своего здоровья.

На место происшествия прибыли сотрудники следственного изолятора. Они и задержали злоумышленника. На предварительном следствии обвиняемый признал вину. Помимо этого, его вина также подтверждается иными собранными доказательствами, признанными достаточными для направления уголовного дела в суд с утвержденным обвинительным заключением.