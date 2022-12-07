В райцентре Воронежской области прокуратура потребовала ликвидировать огромную свалку

В селе Верхняя Хава еще весной 2022 года сотрудники прокуратуры обратили внимание местных властей на необходимость ликвидации огромной незаконной свалки. Тогда ее площадь составляла около 5 тысяч квадратных метров.

Однако глава администрации села, как и другие чиновники, ничего не предприняли для уборки свалки. Более того, она расширилась почти в два раза. В ходе нового визита работники прокуратуры замерили ее площадь. Оказалось, что теперь свалка тянется уже на 9,5 тысяч квадратных метров.

Сотрудники надзорного ведомства подали иск в Новоусманский районный суд. Там приняли решение о понуждении администрации Верхней Хавы ликвидировать незаконную свалку в течение ближайших шести месяцев.