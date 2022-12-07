Воронежцы на подработке могут получать до 120 тысяч рублей

Фото из архива КП Фото: из архива «КП»

Специалисты, изучив рынок вакансий, рассказали, что жители Воронежской области могут получать на подработке до 120 тысяч рублей. Своими исследованиями поделились в hh.ru.

Первое место в топе вакансий самых высокооплачиваемых подработок занял вечерний менеджер по продажам. Правда, доход очень «разбросанный». Кандидату предлагают зарплату от 30 до 120 тысяч рублей до вычета налогов. Человек должен будет работать с рекламными материалами, вести консультации и продавать услуги компании, а также оформлять заявки на подключение.

Второе место у специалиста по продажам в чате. Он может получить от 20 до 50 тысяч рублей, трудясь на удаленке. От сотрудника потребуется только наличие персонального компьютера и умение общаться со школьниками.

Далее от 40 до 50 тысяч может заработать администратор школы макияжа. Кандидат должен организовать деятельность компании и вести отчеты.

До 42 тысяч может получить сотрудник кафе. Время, когда работать, и точку общепита выбирает самостоятельно.