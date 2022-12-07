Воронежцы утром 8 декабря увидят красное свечение Марса

Фото из архива КП Фото: из архива «КП»

Усилившееся свечение Марса жители столицы Черноземья смогут увидеть на рассвете 8 декабря. Об этом рассказали представители воронежского сообщества астрономов astro.vrn в своей группе во «ВКонтакте».

Уточняется, что противостояние Марса начнется в 07:24. Планета и Солнце окажутся на противоположных сторонах Земли. Марс в этот момент будет на наименьшем расстоянии от Земли, поэтому его свечение станет ярче и больше. Чтобы увидеть это астрономическое явление, нужно запастись биноклем или телескопом. Сразу после этого у красной планеты произойдет затмение Луной.

- Единственная проблема в том, что это будет на предрассветном небе и будет уже не очень темно. Покрытие начнется около 8 часов утра, а рассвет уже в 8:13, - уточнили астрономы.