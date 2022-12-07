В Воронеже продают молоко несуществующих производителей

На воронежских прилавках обнаружили в продаже сфальсифицированную молочную продукцию. Ее якобы произвели в Свердловской области. Изготовители, согласно маркировке, - ИП Мамедов и ИП Филиппов. Об этом рассказали в регуправлении Роспотребнадзора.

В ходе проверки выяснилось, что изготовители по указанным на маркировке адресам деятельность по производству молочной продукции не осуществляют. А, значит, они являются «предприятиями-призраками».

- В связи с высокой вероятностью нелегального производства и оборота фальсифицированной молочной продукции материалы по данному факту направлены в правоохранительные органы, а также в министерства и ведомства республики для принятия соответствующих мер, - пояснили в Роспотребнадзоре региона.

В ведомстве также призвали всех, кто обнаружит такую продукцию, сообщать об этом санврачам по электронной почте: http://www.36.rospotrebnadzor.ru, либо почтовой корреспонденцией по адресу: г. Воронеж, ул. Космонавтов, 21а.