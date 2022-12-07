На воронежской трассе в ДТП с фурой и внедорожником погиб 61-летний водитель

Фото - ГУ МВД по региону

Авария произошла на трассе «М-4-«Дон» в Лискинском районе Воронежской области. В результате столкновения внедорожника и грузовика погиб 61-летний водитель легковушки. Подробности сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

ДТП случилось 6 декабря в 05:30. 38-летний водитель из Россошанского района, управляя грузовиком с полуприцепом Scania, влетел в Ford Ranger. Управлявший внедорожником 61-летний житель Республики Дагестан погиб на месте. Травмы также получил его пассажир, 44-летний ленинградец. Его увезли в больницу.

Полиция продолжает устанавливать все детали аварии.