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НовостиОбщество7 декабря 2022 6:37

Воронежские школьники готовят новогодние письма бойцам

В школах проходит патриотическая акция "Новый год вместе"
Ирина КАЗАНИНА
Фото управы Ленинского района

Фото управы Ленинского района

Фото: Предоставлено

Во все времена в России существовала традиция поддерживать боевой дух воинов добрым словом.

Юнармейцы из отряда #13Подвиг школы №13 Ленинского района Воронежа принимают участие в акции #Новыйгодвместе. Ребята создают поздравительные открытки для участников специальной военной операции на Украине.

- Наши бойцы должны быть уверены в крепком тыле. Должны знать, что в родных местах их помнят и ценят, как защитников и всегда готовы прийти на помощь, - подчеркнул глава Ленинского района Сергей Ситников.

В ближайшее время все поздравления направятся непосредственно в действующую армию.