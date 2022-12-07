Воронежские школьники готовят новогодние письма бойцам

Фото управы Ленинского района Фото: Предоставлено

Во все времена в России существовала традиция поддерживать боевой дух воинов добрым словом.

Юнармейцы из отряда #13Подвиг школы №13 Ленинского района Воронежа принимают участие в акции #Новыйгодвместе. Ребята создают поздравительные открытки для участников специальной военной операции на Украине.

- Наши бойцы должны быть уверены в крепком тыле. Должны знать, что в родных местах их помнят и ценят, как защитников и всегда готовы прийти на помощь, - подчеркнул глава Ленинского района Сергей Ситников.

В ближайшее время все поздравления направятся непосредственно в действующую армию.