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НовостиОбщество7 декабря 2022 6:20

Снова продлили запрет на полеты над Воронежской областью

Ограничения будут действовать как минимум до 15 декабря
Евгения ФРОЛОВА
Фото из архива КП

Фото из архива КП

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Воронежской области снова не разрешили восстановить авиасообщение с другими регионами и зарубежьем. Запрет на полеты продлили на этот раз до 15 декабря. Информацию разместили на официальном сайте Росавиации.

Столица Черноземья не единственная, где небо с 24 февраля остается закрытым из-за спецоперации на Украине. Самолетом невозможно добраться до Анапы, Белгорода, Брянска, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты. У россиян есть альтернативные пути. Остальные аэропорты, в том числе Сочинский, продолжают работать в штатном режиме.